FOTOD JA VIDEO ⟩ Öösel möllas tugev tuul ja sähvis äike. Sünoptik: Lõuna-Eestis tekkis üks või lausa mitu keeristormi

Võrus Vaabina külas elav Aap jagab, et terve maantee on murdunud puid täis. «Aias tegi õunapuudega 1:0, põhimõtteliselt terve vald on pime,» ütleb ta. «Nüüd tuleb järgmine laine vist, kell on 00.49. Nähtavus oli null, vihma tuiskas nii palju, et auto tuledes meetrit ette ei näinud. Tunne on siuke, et kusagil võis olla pöörlemist ka, sest puud on murdunud eri suundadesse.»