RÄIGE PETTUS ⟩ Rahvusvaheline võttegrupp jättis Soomes maksmata kokku miljoni euro väärtuses arveid

Seriaali tellis Apple TV+ ja see on väidetavalt üks kalleimaid telesarju, mis Euroopas kunagi filmitud. Ühtlasi on see suurim telesari, mis kunagi Soomes toodetud. 200–300 inimesest koosnev meeskond filmis tänavu jaanuaris ja veebruaris Soomes Lapimaal Ivalo ja Inari piirkonnas.