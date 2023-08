Helsingis vappu ajal ränga liiklusõnnetuse põhjustanud Soome riigiametnik pääses sisuliselt karistusest

Tuleb välja, et mees oli kuriteo toimepaneku ajal süüdimatus seisundis, mistõttu ei saa kohus teda karistada. Mees tunnistas politseile, et sündmused kulgesid nii, nagu on hiljem süüdistuses kirjeldatud. Meeleseisundi kontrollimisel selgus aga, et ta oli juhtunu ajal süüdimatu.

Kohtumääruse järgi tuli saladuseks jätta need lauseosad, mis kirjeldavad mehe tervislikku seisundit või tundlikke seiku tema elus. Kohtuotsusest ei selgu seega kõik asjaolud, mis juhtunu hetkel tema vaimset tervist mõjutasid.

Küll aga mõisteti mehelt välja umbes 60 000 eurot hüvitist kindlustusseltsile, kes on kannatanutele juba liikluskindlustuse hüvitist maksnud. Ta peab tasuma ka osa kannatanute kohtukuludest, kuid paljud neist jäävad riigi kanda.

Mis juhtus?

Eelmisel aastal vappu ajal toimunud õnnetuses sai viga kolm inimest, kellest üks oli kahtlustatav ise. Kõik vigastatud said haiglas ravi.

Uurimisjuht Kalle da Silva Gonçalves ütles pressiteate vahendusel toona, et politsei on kogunud sündmuskohalt palju videoid ja pealtnägijate tähelepanekuid, mis on läbivaatamisel. «Lisaks jätkame vestlemist tunnistajatega,» sõnas da Silva Gonçalves.

Kahtlustatav seadis sõidu ajal ohtu arvukate kõrvalseisjate turvalisuse. Lisaks sai õnnetuses kahjustada suur hulk sõidukeid. Pealtnägijate andmetel juhtis kahtlusalune musta sõiduautot Mercedes-Benz, mis peatus lõpuks kohviku Esplanad ees.

Liiklusregistri andmetel kuulub auto Helsingi pealinnas elavale mehele. Helsingin Sanomate andmetel töötab mees riigiametis ja kandideeris jaanuaris toimunud regionaalvalimistel, kuid valituks ei osutunud.