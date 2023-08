SOOMLASED AVASTAVAD MOODSAT EESTIT ⟩ Iltalehti: Eesti turismisektor võitleb, kuid kõik ei ole veel kadunud

Eesti majutusasutustes ööbivate inimeste arv ei ole tänavu mullusega võrreldes sugugi kasvanud ning selle suurimaks põhjuseks on Eesti karm inflatsioon, hinnatõus, mis on jõudnud halvimal juhul 25 protsendini.

Lotila sõnul ütlesid Tallinnas kohatud soomlased, et hinnad ei mõjutanud nende otsust Eestisse reisida. Kõik soomlased ütlesid, et on märganud, et Eestis on viimase aastaga hinnad tõusnud, kuid mitte oluliselt.