VIDEO ⟩ 93-aastane ameeriklasest poissmees otsustas teha oma elus kannapöörde

93-aastane New Jersey mees Joe Potenzano palus 83-aastase Mary Elkindi kätt ning naine nõustus. Mõlemad on väga õnnelikud, et saavad väärilise punkti panna loole, mis algas juba 64 aastat tagasi. Joe ja Mary kohtusid esmakordselt 1959. aastal toimunud pulmas, kus mõlemal oli kanda oma kindel roll. Mary oli pruutneitsi ning Joe isamees. Tegemist oli Joe õe pulmaga. Peatselt seisavad Mary ja Joe nüüd ise altari ees. Pulmakuupäevaks on paar määranud 15. oktoobri.