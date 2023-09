SELGUS MAJAS ⟩ Bulgaaria tegi otsuse seal sunniviisiliselt viibiva eestlase osas

Bulgaarias alates maikuust viibinud Margus sai reedel prokuratuurilt kauaoodatud uudise – lõpuks on tal luba minna koju. «Sain paberi kätte. Siin on kirjas, et võin ajutiselt riigist lahkuda. Juhilubasid aga tagasi ei saanud,» avaldab ta.