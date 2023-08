🌕 See on ühtlasi superkuu, kuna Kuu on oma orbiidil Maale kõige lähemal.

Täiskuu on kuutsükli kõrgpunkt, mil kõik tuleb nähtavale - nii varjud kui ka eredamad valgusvihud. See on tavaliselt emotsionaalne aeg, mil oma tundeid on raskem kontrollida ning kõik, mis sees peidus, pööratakse justkui väljapoole. Pärast sellist kulminatsiooni saab selgeks, kuidas edasi liikuda - mille võiks ära lõpetada ning mida edaspidiseks arenguks vaja läheb.