«Mõtle, mis tunne on seda ratta otsas kesklinnast Annelinna viia.» Toidukullerid jagavad ausaid mõtteid oma tööst

Sotsiaalmeedia keskkonnas Reddit on eestlased asunud agaralt arutama põletaval teemal: kus on mõistlikum toidukullerina leiba teenida, kas Woltis või Boltis? Tuleb välja, et ega kummaski pole töö just meelakkumine. «Eelmine suvi tellis mingi härra kümme liitrit vett ja s****s koeratoitu. Mõtle nüüd ise, mis tunne on ratta otsas kesklinnast Annelinna viia seda,» kurdavad endised ja praegused kullerid. Kullerfirmad selgitavad, et pole kohustust liiga raskeid tellimusi rattaga vedada.