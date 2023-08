Aasta algul jahmatas tervet Eestit Rahumäel juhtunu ja kogu meedia kihas sellest, et Elektroni tänaval asuva kortermaja ees on toime pandud võigas veretöö. «Ma ei ole sellega nõus!» sõnas Andrei Aleksejev kolmapäeval Harju maakohtus otsust kuuldes. Põhja ringkonnaprokurör Laura Jõgi ütles, et Aleksejevi kaitsja Aleksei Smelov kaebab tõenäoliselt asja edasi, kui on kohtuotsuse motiividega tutvunud.