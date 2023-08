10 AASTAT ⟩ Muusikud Viinalassid tähistavad aastapäeva: algusest peale oleme tundnud, et tahame tiim olla

«Mina olin 19, Josh 20. Nüüd ma 29 ja Josh 30. Me oleme jube palju muutunud (edasi ja tagasi ja igatepidi), aga me oleme kümme aastat kõike koos teinud,» nendib Anett Viinalass ühismeedias, andes teada, et tähistab abikaasa Joshua Viinalassiga aastapäeva. «Me oleme kihlunud, abiellunud, bändi teinud, kolinud ühest linnast teise, vahetanud töökohti, leinanud, tähistanud, leidnud uusi sõpru, lahku kasvanud vanade sõpradega, lapse saanud, kodu ostnud. Aga algusest peale oleme tundnud, et tahame tiim olla. Elu lõpuni,» kirjutab ta südamlikus postituses.