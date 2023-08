REBENENUD SÄRK JA POLITSEI ⟩ Sibulalaadal tekkis müügikoha hinna tõusu tõttu konflikt: «Korraldaja abi ütles, et võtab mu kauba ära!»

Kohale kutsuti ka politsei.

Silveri laadakaup Foto: Silver Leppik

Leppiku sõnul pakkusid laada korraldaja ja tema abi enne politsei saabumist, et annavad müügikoha talle ja tema naisele 20 euro eest. «Vastasin, et nüüd on selleks juba liiga hilja.»

Enesekaitse

Kallaste laada korraldaja Jekaterina Tõlnikova ei eita, et kõnealune konflikt laadaplatsil aset leidis.

«Ta keeldus tasumast, tal oli põhimõtteliselt 10-meetrine koht, mis on hinnakirja järgi 80 eurot. Me alandasime hinda kaks korda, et jõuda kompromissile. Jõudsime 30 euroni lõpuks,» räägib Tõlnikova. Kui Leppik hakkas enda laadakaupa kokku pakkima, helistas laada korraldaja kohalikule konstaablile. «Tahtsin uurida, mis õigused mul selles olukorras on.» Konstaabel paraku telefonile ei vastanud.

«Kui ta tahtis tasumata laadalt lahkuda, kergitas minu abi nende kaubakarpi ja ütlesime, et me võtame panti seniks, kui nad ära maksavad. Selle peale meesterahvas tahtis karpi ära võtta, aga lendas agressiivselt peale,» kirjeldab Tõlnikova tekkinud olukorda. «Abi sirutas käe välja, et end kaitsta,» ütleb korraldaja, rõhutades, et see oli enesekaitse. «Asi oleks lahenenud kiiremini, kui ta [korraldaja abi] oleks karbist lahti lasknud, enesekaitserefleks oli tol hetkel midagi muud... Selle käigus särk purunes.»