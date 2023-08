FOTOD ⟩ Tuntud ärimees Toomas Annus vurab linnas ringi uhke Lamborghiniga, mil puudub ülevaatus

Toomas Annus, sündinud 5. oktoobril 1960, on Eesti ettevõtja ja Merko Ehituse suuromanik. Ta on olnud ettevõtte Merko Ehitus juht, praegu AS-i Järvevana juhatuse liige.

2021. aastal andis Annus Postimehele pika intervjuu. «Naljakas, aga mõnus on vastata küsimusele, kes sa oled, millega tegeled – pensionär. Vanus 60+ ja 46 aastat tööstaaži. Sellest aastast on selline paindlikkus Eesti pensionisüsteemis loodud. Investor ma ei ole, ei osta-müü-vaheta iga päev midagi. Nõukogude ajal olid sellised halvustavad nimetused nagu spekulant, s.o tänases mõistes investor. Pensionär oli siis ja on praegu pensionär. Selge ja sümpaatne positsioon. Samas ei pea ma ka ennast tundma süüdlasena, kui SKT ei kasva või haigekassal on raha otsas. Tegin, mis suutsin või oskasin, ja nüüd sätin ennast rohkem «saali», mitte «lavale». Nagu mul üks hea sõber ütleb, keskendume vanaisa rollile ja vaatele.»