LÕBUS GALERII ⟩ Kanal 2 uudistemagasin «Reporter» tähistab 19. sünnipäeva

2004. aastal komeedina teletaevasse põrutanud «Reporter» tuli, et jääda. Algusest peale oli selge, et saade soovib tuua vaatajateni mitte ainult uudiseid, vaid ka sündmuste sügavamat tausta ja meelelahutust. Ligi kaks aastakümmet on «Reporter» teinud omajagu vägitegusid, murdnud vaatajarekordeid ja tabusid ning tõusnud telemaastikul omamoodi liidriks.