Lõunanaabrid Kaja Kallase skandaalist: see on Läti argipäev!

Möödunud nädalal tuli avalikuks, et logistikafirma Stark Logistics, mis oli osaliselt Kallase abikaasa Arvo Halliku nimel, on teinud Eesti ettevõtte Metaprint jaoks tellimusvedusid Venemaale. Paar kuud varem oli Kallas andnud oma abikaasale 350 000 eurot laenu.

Uudised on jõudnud nii rahvusvahelise haardega poliitikaajakirjadesse kui ka meie lõunanaabrite meediasse. Läti väljaanne Latvijas Avīze kirjutab: «Eesti peaministri Kallase skandaal: tema abikaasa firma tegi koostööd Venemaaga, teenides 1,5 miljonit.» Artikli alla on kogunenud 108 kommentaari, mitmed neist ironiseerivad, mõned Kallase-vastased ja teised teda toetavad.

«Poliitikute tavapärane suhtumine. Isegi teolt tabades väidavad nad jätkuvalt, et pole midagi valesti teinud. Ja jah, nad kutsusid ka toetama Ukrainat ja mitte tegema Venemaaga koostööd. Huvitav, mida saab pikemaks venitada: nätsu või poliitikute moraali?»

«On ka asi, millest rääkida. See on Läti argipäev!»

«Siin on teie «arenenud põhjamaa Eesti». See on ikka sama postsovetlik, sõbralik ja silmakirjalik riik.»