«Praegu on mul väikelaps, ma töötan ja teen täiendavat tööd,» põhjendas 30-aastane Ivan Tšernõhh teisipäeva pärastlõunal kohtunikule, miks ta rahatrahvi maksmata on jätnud. Kohtule on Ivan selgitusi andnud korduvalt, sealhulgas neli aastat tagasi varguse tõttu, millega oli seotud ka ta nimekaimust vanaisa Ivan Tšernõhh – «Kuuuurija» kurikuulus autoärandaja.