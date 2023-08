REPORTAAŽ ⟩ Viimane lavastus peaosatäitja rollis: Ita Everile kõlas Draamateatri laval viimne aplaus

29. augusti lõuna paiku Eesti Draamateatrisse sisse astudes on tunne, nagu iga kord teatrisse sisse astudes. Selle rahustav atmosfäär ja väärikas interjöör ei tekita tunnet, justkui oleks tulnud lahkunu ärasaatmisele... Kui ainult ei oleks seal Ita Everi fotot, mille äärele on pandud must lint, mille ees on lahti laotatud mälestusteraamat ja mille kõrval põleb väreledes valge küünal.