LÄKS TÄIDE? ⟩ Kirsti Timmer ennustas eelmise aasta lõpus, et Reformierakonnal tuleb 2023. aastal suur jama

Möödunud nädalal tuli avalikuks, et logistikafirma Stark Logistics, mis oli osaliselt Kallase abikaasa Arvo Halliku nimel, on teinud Eesti ettevõtte Metaprint jaoks tellimusvedusid Venemaale. Paar kuud varem oli Kallas andnud oma abikaasale 350 000 eurot laenu.

Häälekalt Ukraina sõja vastu seisev ja Putinit ning tema juhitavat riiki hukka mõistnud Kallas avaldas pressikonverentsil, et usaldab oma abikaasat. «Vaadake, kui te olete abielus, siis … Mina ei tea, mina usaldan oma abikaasat – kui ta küsib laenu, siis ma talle laenu annan, kui mul on võimalus seda anda,» vastas Kallas, kui jättis paljude arvates mitmed küsimused vastuseta.

Postimehele pärast pressikonverentsi antud videointervjuus jäi peaminister kidakeelseks ning sõnas, et on oma abikaasa ettevõtte tegevusele eetilise hinnangu andnud ja tema teada pole raha Venemaale jäetud. Järgnes teadaanne, et Hallik müüb oma osaluse Stark Logisticsis ja taandub ettevõttest. Mõned päevad hiljem aga selgus, et Hallikul on 30-protsendiline osalus laondusega tegelevas ettevõttes Stark Warehousing OÜ, mis 2021. aastal Stark Logisticsist eraldus.

Kirsti Timmer jagab nüüd aga ühismeedias klippi eelmise aasta lõpus eetris olnud saatest «Mida toob aasta 2023?». «Reform jääb kindlasti valitsusse alles. Aga huvitav... siin tuleb neil selle aasta jooksul ikkagi mingi suur jama, kus nad peavad väga end kaitsma või enda eest seisma, et nad üldse jätkata saaksid. Mingi väga vale otsus, mingi väga vale samm. See võib sõltuda ka mingist inimesest, nad jooksevad sellega tupikusse. Tundub, et see on seotud kaugema maaga, välispoliitikaga,» sõnab naine ennustuses.