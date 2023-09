600 EUROT ⟩ «See on täiesti absurdne!» Eesti Energia klient sai lepingu lõpetamise eest ootamatu arve

«See on täiesti absurdne, et sul pole võimalik lepingut lõpetada ilma suure trahvita. Kui omanik vahetub, kuidas ma siis nende arvates käituma pean? Klienditeenindusest öeldi mulle, et pikalt tuleb ette mõelda ja planeerida oma elu, aga mul polnud pikalt ette teada, et korter tuleb maha müüa,» kurdab Tartus korteri ära müünud ja seetõttu Eesti Energiaga elektrilepingu lõpetanud Kairi (nimi muudetud, toimetusele teada). Ennetähtaegse lepingu lõpetamise eest laekus talle 600-eurone arve.