Peagi emaks saav Liis Lemsalu: septembrini kavatsen veel teha asju, loodetavasti on see õige otsus

Küll aga ei suutnud peagi emaks saav Liis mingi hetk enam kikerherneid süüa ning hakkas üle pika aja taas liha tarbima.

Veel enne saadet avaldas Lemsalu ühismeedias postituse. «Mulle tundub, et selle paari kuu jooksul olen ma õppinud rohkem, kui isegi paari aastaga. See, kuidas aeg meil tegelikult lendab ja kui üürike on tegelikkuses “praegune” moment, on ikka üsna uskumatu. Me elame tihtipeale homse nimel, märkamata meie endi praegust olevikku. Lootes, et kui ma saan selle ühe asja tehtud, siis algab elu ja alles siis saan hakata elama nii, nagu tõeliselt soovin,» alustab muusik.

«Reaalsus on aga see, et meie päris elu jookseb ka siis, kui me selle jaoks alles plaani peame. Tuleviku planeerimine on muidugi tähtis, aga vaata, et sa oma päris olevikku unusta samal ajal nautida. Ma olen tänulik oma kehale, et ta on andnud mulle selle võimaluse kogeda sellist empiirilist armastust. Naiseks olemine on vahel ikka paras katsumus, köites endas nii ilu, kui ka valu,» märgib ta.