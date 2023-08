Rahakogumiskast asub 2350 meetri kõrgusel ja selles olnud umbes 500 Šveitsi franki langes varaste saagiks. See kuulub kohalikule mägironimisklubile, mis hooldab Šveitsi pikimat turvatud ronimismarsruuti Gemmi kurus Leukerbardi küla lähedal, teatab BBC .

Suurim šokk oli klubile see, et annetuskasti juurde pääsevad vaid kõige kogenumad mägironijad. Teekonnale, mille ääres annetuskast asub, on määratud viies ehk kõige raskem raskusaste.