«Parkimiskohti on isegi vähe ja siis pargib Bolt Drive’i auto pooleteise koha peale või veel parem, keset teed,» pahandab hulk linlasi, kelle sõnul jätavad rendiautode kasutajad sõiduautod tihti kohtadesse, kus need teisi liiklejaid häirivad. Munitsipaalpolitsei paneb rentnikele südamele, et liikluseeskirjade rikkujad siiski puhatalt ei pääse.

«Varem on seal tõuksid aelenud, nüüd on asi edasi arenenud...» kurdavad Tallinna Pirita linnaosa elanikud, et sõidujagamisteenust pakkuva Bolt Drive'i rendiautod on tänaseks hõivanud ka tänavaservad ning ka linnaosa sõiduteed.