VIDEO ⟩ Elvalane ülekäigurada ületanud rebasest: julgust jagus tal rohkem kui euro eest

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo loomaabi peaspetsialist Karmel Ritson lisab, et nii nagu teisedki metsloomad võivad ka rebased levitada erinevaid haigusi. «Tuntumateks neist on kärntõbi ja koerte katk. Kärntõve põhjustajaks on süüdiklestad, mis tekitavad sügelust ning toovad kaasa ka karvade väljalangemise. Tihtipeale on just puuduvad sabakarvad need, mis annavad märku, et metsloom võib kärntõve all kannatada,» selgitab Ritson.

Spetsialist räägib, et linnakeskkonnas elavad kärntõves rebased võivad haigust levitada ka koertele, kuid seda eeldusel, et koer on kärntõves rebasega otseselt kokku puutunud või liikunud samades paikades, kus rebanegi. «Süüdiklest võib kanduda lemmikloomalt ka inimesele, kuid suurt ohtu see inimese tervisele ei kujuta. Tegemist on ravitava haigusega ning kui on kahtlus, et koer on kokku puutunud kärntõves rebasega ning loomal esineb sügelust, tuleks pöörduda veterinaari poole. Lemmikul võib olla ka mõni muu sügelust põhjustav nahahaigus ehk alati ei ole looma kiheluse taga just kärntõbi,» ütleb Ritson.

Nagu öeldud, võivad rebased levitada ka koerte katku. See on nakkushaigus, mida on Eesti koerlaste, nt rebaste ja kährikute seas samuti leitud. Haigus on väga nakkav ning mõjutab kõigepealt loomade hingamisteid ja seejärel juba närvisüsteemi. Koerad on sellele väga vastuvõtlikud, kuid koerte katku vastu on võimalik oma lemmiklooma vaktsineerida.