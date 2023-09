Täiskasvanutele mõeldud platvormi omanik ja ettevõtte ainuaktsionär on Ukraina päritolu ameeriklane Leonid Radvinsky. 41-aastane ettevõtja ostis OnlyFansi 2018. aastal isa ja poja Guy ja Tim Stokely käest, kes panid platvormi püsti kaks aastat varem 12 500 dollariga ehk 115 000 euroga, vahendab BBC .

Radvinsky ostis OnlyFansi teadaolevalt 1,16 miljoni euroga. Tänaseks on OnlyFansist saanud üleilmne hitt, mis on Radvinskyst teinud miljardäri. Kes on aga mees selle eduka platvormi taga?