SKANDAALIGURU MANITSEB ⟩ BSH annab Kaja Kallasele nõu: kui minu kallim susserdab...

Seltskonnastaar Brigitte Susanne Hunt teab üht koma teist skandaalidest. Lisaks sellele on tal suhtekorraldaja haridus, mille alusel ta möödunud nädalal skandaali sattunud peaminister Kaja Kallasele nõu annabki.

«Kui kedagi kotib, mida ma PR-haridusega inimesena ja skandaaliguruna teeksin, siis ma lahutaksin,» põrutab Hunt oma Instagrami-loo alguses.

«Esiteks, kui ma ei teadnud, siis mind usutakse nüüd, et ma ei teadnud, ja mu usaldusväärsus ja tõsiseltvõetavus säilivad. Jah, tegin vea, võtan omaks ja õpin sellest ja tegin juba vastava sammu, et saata selge sõnum: see ei ole mina ja minu baasväärtused. Sest paraku – olen see, keda enda kõrvale valin,» viitab Hunt Kallase abikaasale Arvo Hallikule, kellele osaliselt kuuluva ettevõtte Stark Logistics tõttu peaminister skandaali tõmmati.

«See on selline skandaal, kus on väga selgepiiriliselt õige pool ja vale pool.» – Seltskonnastaar Brigitte Susanne Hunt

«Teiseks, kui minu kallim susserdab üleüldse, susserdab ja riskib, teades minu positsiooni ja kuidas kõik niikuinii avalikuks tuleb, siis mul tekiks ajapikku tema vastu seetõttu niikuinii pahameel,» avaldas Hunt, kuidas tema sarnases olukorras end tunneks. «Sellest suhtest ei tuleks hetkel midagi,» ütleb seltskonnastaar otsekoheselt, «säilib lootus, et vahepeal tegeletakse endaga ja jõutakse sinna, et rikastumiseks on ka vähem ebamoraalseid viise.»

Peaminister Kaja Kallas ja abikaasa Arvo Hallik. Foto: Taavi Sepp