ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: vana kuld. Kaja Kallas ja katk.

Nüüd on aastatagused haigestumisrekordid juba muidugi ammu ületatud.

Usk ja arstid

Ka usust on „Katkus“ juttu. Esmalt läbi kirikuõpetaja Paneloux jutluse (kes hiljem ise haigusesse sureb), et haigus on pattude eest ja siis läbi selle, kuidas inimesed usust ära pööravad nähes lapsi kannatamas, aga ka mõistes oma surelikkust. „Alguses kui nad arvasid, et katk on haigus nagu iga teinegi, oli usk omal kohal. Aga kui nad aru said, et seekord on asi tõsine, meenusid neile kohe naudingud“. Ka meile tuleb see kõik tuttav ette.

Kuivõrd raamat on kirjutatud arsti vaatenurgast, siis saab lugedes aimu ka sellest, mida meie eesliinil töötavad arstid tunnevad. See väsimus, aga ometi pühendumine oma tööle ning mingi imelik ükskõiksus, mis arste lõpuks tabab, kui seda tööd on nii palju. Ka raamatus on vabatahtlikud, kes aitama hakkavad, algul justkui selle pärast, et midagi niikuinii teha ei ole ning lõpuks kui katk on seljatatud, ei tunne mitte rõõmu, vaid tühjust ning seda, et midagi on pöördumatult muutunud.

Kirjeldused, mis on tänu meie praegusele ajale nii elavad: „Iga kord kui keegi midagi ütles, paisus marlimask ta näo ees ja muutus suu kohalt niiskeks. See tegi jutuajamise pisut ebatõeliseks, otsekui kujude dialoogiks“.

Hea ja halb aasta