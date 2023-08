MART RAUDSAAR ⟩ Ebamoraalsuse õigustuseks

Seetõttu on usaldus ja vajadusel selle taastamine väga tähtis küsimus ning on keskne küsimus ka praeguses Kaja Kallase idavedude skandaalis. Erinevad küsitlused näitavad, et Kaja Kallas on kaotanud usalduse enamiku inimeste silmis (umbes 70% leiab, et ta peaks tagasi astuma). Miks on usalduse kadu olnud nii kiire ja suur? Põhjus on selles, et skandaal on tabanud Kaja Kallase eetose keset – eetos on mõiste, mida eeldatavasti Rein Raudki väga hästi peaks teadma.

Püüan seda lihtsalt seletada antiikse retoorika kontekstis. Eetos käib iga inimese ees ning on meie kujutlus sellest, milline see inimene on ja mida ta võiks suure tõenäosusega öelda või teha. Tegemist on kontsentraadiga tema minevikutegudest ja tänapäevasetes terminites on see personaalbrändi põhiosa.

Seetõttu eeldatakse näiteks vaimulikult moraalselt laitmatust olenemata asjaoludest. Seetõttu oli põhjust eeldada, et Lennart Meri kirjutas enamiku oma kõnedest ise või vähemalt andis kammertooni. Sest ta oli kirjanik. Ja seetõttu ei eeldata kõigilt avaliku elu tegelastelt võrdset kompetentsi kõigis valdkondades. Brigitte Susanne Hunt saab endale lubada tegusid, mida Signe Riisalo ei saa.