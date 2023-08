«Lõpetasin tarbimise 29-aastaselt ja olen kaine olnud 19 aastat,» ütleb Hollywoodi näitleja Bradley Cooper, kes tunnistas, et noorena oli ta üpriski metsik. «Jah, olid alkohol ja narkootikumid. Aga ma olen tõesti õnnega koos, et 19 aastat tagasi otsustasin sellega lõpparve teha.»

Cooperit on mõjutanud tema isa surm, nimelt suri näitleja isa Charles Cooper 2011. aastal kopsuvähki. Bradley tunnistas hiljuti, et tema enda kogemused oma isaga, kes suri tema käte vahel, on mõjutanud teda ka isana ning ta ei soovi oma last traumaga koormata, vahendab People.