Narva võimuliit napsas menuka ansambli nime? Kerdo Mölder: eks küsimus on pigem eetilisuses

«Juba mõnda aega olen saanud kurjasid kirju sisuga, et kas tõesti Respekt on nüüd poliitikasse suundunud ja oma erakonna teinud,» nentis ansambli Respekt liige Kerdo Mölder ühismeedias. Ta kinnitab, et pille nad siiski veel nurka ei ole visanud. «Respektil ei ole mitte mingisugust seost Narvas loodud erakonnaga Respekt – ei tunne ei liikmeid ega asutajaid!» kinnitab Mölder emotsionaalselt. «Jääb üle vaid spekuleerida, et erakonna loojad on ehk suured Respekti muusika austajad. Aga järgmine erakond võiks olla siis näiteks Kurjad Plaanid, see kõlaks minu arvates ausamalt ja ehedamalt,» naljatles ta.