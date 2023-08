Jäära tervis on sel nädalal tundlikum kui tavaliselt ning ta võib kergesti haigestuda. Eriti tõenäoline on see juhul, kui Jääral on suur ülekoormus. On aeg üks raske koorem õlgadelt vabastada - see võib olla ka midagi sellist, mis on vaevanud Jäära tükk aega alateadlikult. Jäärad võivad tõmbuda sel täiskuul rohkem endasse ning kogeda sisemist kurbust või väsimust.