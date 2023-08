Harzi mäed Saksamaal Saksi-Anhalti Blankenburgi piirkonnas. Seal on väidetavalt nähtud salapärast «huntmeest»

Hägused fotod kummalisest mehest, kes on Saksa mägimetsas, kandes odataolist eset, on tekitanud spekulatsioone, et legendid Saksi-Anhalti Blankenburgi Harzi piirkonna metsades luuravast «huntmehest» vastavad tõele.