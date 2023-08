Ka astroloogilised taevaseisud peegeldavad, et Kaja Kallase autoriteet on üha enam mõranemas ning tema roll ühiskonnas muutumas.

Kolmapäeval tekkinud skandaal seoses Kaja Kallase abikaasa äriga on üks oluline sõlmpunkt pikemas arengute rägastikus, mis seotud Kallase rolli ja identiteedi lahustumisega.

Kirjutasin sellest juba möödunud sügisel, et alates 2023. aasta kevadest (eriti maist) hakkab teekond Kaja Kallase jaoks aina rohkem allamäge minema. Need sõnad võivad tunduda karmid, aga need kirjeldavad täpselt seda protsessi, mille toob kaasa Neptuuni pingeaspekt (antud juhul kvadraat) inimese Päikesele.