«Hommikust. Kuhu siis täna sõidame?» Kallase skandaal pani meemimeistrid tööle

Sel nädalal tuli ilmsiks, et peaministri abikaasale Arvo Hallikule osaliselt kuuluv transpordiettevõte Stark Logistics on hoolimata valitsuse kriitikast Venemaaga äri ajavate ettevõtete kohta teinud Ukraina sõja ajal vedusid Venemaale. «Meil on ainult üks Eesti klient, kellel aitame Venemaa suunal nende varasemaid, kehtivaid ja seaduslikke rahvusvahelisi lepinguid täita,» möönis Stark Logisticsi tegevjuht Kristjan Kraag .

«Ma olen peaminister, mul on oma töö,» on Kallas suunanud ajakirjanikud abikaasa poole. «Milles ma olen täiesti kindel ja veendunud, on see, et mingisugust ebamoraalset tegevust minu abikaasale kuuluvad ettevõtted ei toimeta,» on ta siiski kommenteerinud.