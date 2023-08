«Hea meel, et ta nii rumalat juttu ajab!» Avaliku elu tegelased peaministri skandaali osas keelt hammaste taga ei hoia

Suurettevõtja ja endine poliitik Neinar Seli leiab, et kogu lugu on väga näotu. Seli hinnangul ei ole peaministri abikaasa Arvo Halliku Stark Logisticsi osaluse mahamüümine ja ettevõttest taandumine lahendus. «Asjad on läinud juba üle võlli,» leiab Seli, lisades, et tänased käigud tulnuks Hallikul teha poolteist aastat tagasi, nagu seda tegid teised ettevõtjad, kes oma äritegevuse Venemaaga katkestasid.