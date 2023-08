KLÕPS ⟩ Hiljaaegu Oleg Sõnajalaga kihlunud Catherine kostitab jälgijaid kirgliku fotoga: hobi jagamine pole kunagi olnud armsam

Augusti alguses tuli ilmsiks, et Oleg Sõnajalg kihlus enda noore kallima Catherine Raudverega .

Viimane on sotsiaalmeediasse postitanud ohtralt ühiseid fotosid nii nende lembehetkedest kui kuumadest suudlustest. «Hobi jagamine pole kunagi olnud armsam,» kirjutab 24-aastane Catherine, kostitades enda Instagrami jälgijaid uue fotoga, avaldades, et nende ühiseks hobiks on kalapüük.