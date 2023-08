PAPARATSO ⟩ Kaja Kallas läks pärast pingelist päeva kaasaga vanalinna lõõgastuma

Sel nädalal lahvatas peaminister Kaja Kallase ümber skandaal, mis jõudis omadega koguni maineka Briti meediaväljaande Financial Times esikaanele. Nimelt selgus, et osaliselt Kallase abikaasale Arvo Hallikule kuuluv ettevõte Stark Logistics on vaatamata Ukraina teostanud vedusid Venemaale.