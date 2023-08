23. augustil jõudis Päike ühendusse kinnistäht Regulusega Neitsi 0 kraadis (troopilise sodiaagisüsteemi järgi), mida peetakse astroloogias üheks olulisemaks kinnistäheks. See on eredaim täht Lõvi tähtkujus.

On huvitav, et just sel päeval lahvatas ka skandaal peaminister Kaja Kallasega - Regulusega tutvudes saab ka selgeks, miks sellel päeval.