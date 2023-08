Stahlmani hinnangul oli Kallas tänase ja eilsega võrreldes nagu öö ja päev. «Eile olid tal prillid ees, ta oli närviline ja häiritud, ta oli kord kaitsev ja ründav. Ja eile ta distantseerus täielikult oma mehe tegevustest, aga täna oli täielik muutus. Tema arvates kõik on okei. Ta on positiivne, ta on muretu, tal oli pingelangus, temast kiirgas täiesti sisemist rahu,» räägib kehakeele ekspert.