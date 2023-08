UUEST NÄDALAST ⟩ Kanal 2 juubelisügis toob ekraanile vanad lemmikud ja parimad palad telekanali algusaegadest

Teleri seltsis veedetakse päevas endiselt aega kolm pool tundi ning just seepärast pakub Kanal 2 ka sel sügisel parimat programmi, et tõepoolest igas päevas leiaks televaataja just endale sobiva saate. «Oleme väga uhked ja tänulikud, et meie ekraanil ja ekraani taga on niivõrd tugevad teletegijad. Absoluutselt iga päev jõuavad Kanal 2 vaatajateni saated maailmatasemel meelelahutusest tipptasemel ajakirjanduseni,» sõnab Kanal 2 juht Jüri Pihel.