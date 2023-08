Kommunikatsioonieksperdid Kaja Kallase intervjuust: eile oli pildil üks ehmunud abielunaine, peaminister veel pildile ei jõudnud

«Spetsialistina sa ei ole ärevuses, stressis, ehmunud, sa teed oma tööd avalikkuse ja oma meeskonna huvides. Eile oli pildil üks ehmunud abielunaine. Peaminister veel pildile ei jõudnud. Aga kus oli peaministri kommunikatsioonitugi? Kas Eestile on sündinud mainekahju? Kõik sõltub sellest, mis me edasi teeme. Me võime luua suure rahvusvahelise kollase seebiooperi, aga võime ka jääda väärikaks sõna- ja ajakirjandusvabadusega demokraatlikuks põhjamaaks. Mul oleks veelgi rohkem kahju, kui me läheksime seebiooperi teed,» räägib Past.

Endine riigihalduse minister, poliitik, ettevõtja ja suhtekorraldaja Janek Mäggi arvab, et Kaja Kallas on ebamugavas olukorras ning selge on see, et ta ei saa vastutada teiste tegude eest. «Ta on meeletus stressiseisundis. See teema kindlasti häirib teda. Ei saa arvata, et peaminister peaks kõigi oma lähiringis olevate inimeste eest vastutama. See on võimatu. Praegu pole keegi ju öelnud, et Kaja Kallas ise selles äritegevuses osaleb,» räägib Mäggi.