Märjamaa elaniku kolmapäeval kadunud hobune leiti surnuna

Ööl vastu kolmapäeva läks Märjamaa külje all Sipa külas asuvast talu koplist kaduma hobune nimega Umene.

Looma leidmiseks küsis ühismeedias abi Jane: «Varastatud hobune! Täna öösel Märjamaa külje all Sipa küla Kaasiku talust koplist. Hobune on lapiline mustavalgekirju ca 150 cm turjakõrgusega mära.»

Naine selgitas, et hobust uinutamata treilerisse ei saa. «Ja ka siis on raske ülesanne. Ilmselt käekõrval viidud algselt,» pakkus ta ja palus ühendust võtta kõigil, kes nägid hobust või hobusega treileri liikumist sealkandis või Raplamaal. Avaliku Facebooki postituse leiad SIIT.

Postituse kommentaarides pakkus Jane, et teo taga võivad olla mustlased, kes sealkandis mitmel korral hobuse ostmise vastu huvi välja näitasid. «Võimalik, et mustlased. On mitu korda sealkandis käinud ja ka küsinud, kas seda hobust saab osta,» kirjutas Jane ja lisas, et vähemalt poolteist kuud tagasi käisid nad hobust seal uudistamas.

«Kas kindel, et varastatud? Lihtsalt küsin, muidu tean, et see on võimalik,» küsis keegi kommentaarides.

Hobune Umene. Foto: Erakogu

Jane vastas: «Pole ühtegi jälge, koppel terve. Teised hobused vaikselt, avastasid hommikul ja kukkusid hirnuma ja otsivad siiani.»

Jane täpsustas Elu24-le, et Umene ei ole tema hobune, vaid kuulub tema sõbrale. «Meil on koos kokku neli hobust: üks minu, üks minu ja talliomanikuga kahe peale ning kaks hobust, üks neist Umene, teise naise omad,» selgitas Jane.

«See hobu on mulle ka kallis,» lisas ta kurvalt, kuid loodab, et Umene ikka leitakse: «See oleks ime...»

Kolmapäeva pärastlõunal tehti politseisse avaldus.

Laupäeval teatas Jane, et hobune on paraku surnud ja lisas, et talle tundub, et hobune sai siiski ise välja. «Võib endiselt olla nii, et teda prooviti varastada ja kuna peale ei saadud, jäeti ta sinna. Meil on ikkagi palju lahtisi otsi.»