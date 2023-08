PEAMINISTRI PAREM POOL ⟩ Kes on Kallase avalikkusele vähem tuntud investeerimispankurist abikaasa Arvo Hallik?

«Mul on vedanud, sest elu on mind kokku viinud nii paljude toredate inimestega,» tõdes peaminister Kaja Kallas paar aastat tagasi ühismeedias postitusele lisatud fotol oma abikaasa Arvo Halliku kõrval särades. Nüüd on Hallik ja osaliselt talle kuuluv ettevõte peaministri skandaali rebinud.