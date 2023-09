Uus sisustus meenutab Kaubamaja ja Stockmanni, kus samuti valitsevad trendikad mustad metallriiulid. Aga Solaris on end teistest eristanud uue kollase värviga. See on huvitav valik, sest Solarise värv on ju teadupoolest lilla. Töötajatel värvimuutuse vastu aga midagi ette heita ei ole. Samuti on töötajad rahul, et nüüd on maa-aluses kaupluses ka rohkem valgust.