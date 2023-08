Finnair muutis töövorminõuet: selle tingisid pikad vahemaad lennujaamas

Finnairi lennufirma on leevendanud mõnevõrra töötajate vormiriietuse reegleid, kirjutab Yle . Lisaks kontsakingadele on lubatud nüüd kanda firma enda loodud mugavaid tenniseid. Sellel muudatusel on aga praktiline põhjus.

Lennufirma on keelanud salongipersonalil tööajal näidata näoneete, ehteid hammastel ja tätoveeringuid. See pole aga sugugi esimene kord, kui saab rääkida Finnairi jäikadest reeglitest. Nimelt lahvatas selle aasta märtsis Finnairi ümber skandaal, kui firma palkas väidetavalt suvetöötajaid rindade suuruse alusel. Firma endine töötaja ütles, et kaks Finnairi osakonnajuhatajat olid tõsiselt väitnud, et uute töötajate üheks kriteeriumiks on rindade suurus ning väidetavalt praagiti «inetud» kandidaadid ruttu välja.