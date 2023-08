ARMAS KLÕPS ⟩ Tennisetäht Serena Williams tõi ilmale teise tütre

«Mul on hea meel teatada, et meie majas on armastus: õnnelik ja terve vastsündinud tüdruk ning õnnelik ja terve ema. Ma tunnen tänulikkust. Serena, sa oled mulle nüüd andnud veel ühe võrreldamatu kingituse – sina oled parim ema läbi aegade,» rõõmustas Alexis postituses.

Möödunud aastal teatas spordikarjääri lõpetanud Serena, et areneb tennisest eemale. Ta lisas, et soovib oma peret kasvatada. Serena kinnitas 1. mail Met Gala ehk Metropolitani muuseumi kostüümiinstituudi heategevusgala punasel vaibal, et ootab teist last.