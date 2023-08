ELU25 ⟩ Tiit Pruuli: kollektsioneerimise traagika. «Meiesugustega tuleks käituda nagu alkohoolikutega!»

Kodus pole tükki leiba, aga mees läheb pühapäeva hommikul Kadrioru gümnaasiumisse, mille koridorides temasugused kogunevad ja oma sabatit peavad – margid, märgid, postkaardid, medalid, ordenid, mündid, paberrahad, templid, ajakirjad-ajalehed. Mis kõik veel. Või kaob see mees suvel kaheks päevaks mõnele vanavaralaadale nagu mutiauku. Samas ei maksa nende meeste naistel muretseda: see on valdavalt vanameeste seltskond, noori neide seal pole, mõni üksik noorem poiss (nii minuealine) satub sekka.

Higiste näppudega mehed flanellsärkides

Aga need inimesed on õnnelikud. Isegi siis on nad õnnelikud, kui mõni hiina kollektsionäär nad sel õhtul üle trumpab. Mõnikord juhtub küll nii, et pärijad on õnnetud. Sest kogu suguvõsa teadis, et vanaisal oli uhke NSV Liidu markide kogu, mille asemel oleks omal ajal võinud osta Moskvitši, ja nüüd, kui tahetakse see maha müüa, et uut külmkappi osta, selgub, et neid marke pole võimalik müüa kallimalt kui vanapaberi hinna eest.