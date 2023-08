ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: metsik lääs Eesti võtmes. Seiklused Ameerika ja Eesti moodi

Vahur Laurit tunnevad need, kellel seisab kodus seina peal telekas eelkõige kui Aktuaalse Kaamera kauboikübaraga reporterit. Neljapäeval kell 19.00 presenteerib Lauri aga puhvetis Texas (Tallinn, Pikk tn 45) oma raamatut, mille vastu võiksid huvi tunda kõik, kes on kunagi lugenud indiaani- ja USA metsiku lääne lugusid. Kaante vahele on kogutud 9 lugu, mis räägivad USAs aset leidnud võidujooksust idast läände. Nende lugude ainetel on Vahur Lauri oma Holster klubiga teinud Eestimaa läänes – Paliveres – ka 20 aastat teatritükke.