ASENDUSKALLIM ⟩ Neiu küsib abielumeestelt 30 000 dollarit ja teeb kõike, mida nende kaasad teha ei taha

Brasiiliast pärit 24-aastane Babi Palomas on viinud oma sisuloome uuele tasemele. OnlyFansis tegutsev neiu rendib end abielumeestele välja ja küsib neilt teenuse eest koguni 30 000 dollarit, vahendab New York Post .

Babi ütles, et paljud tema kliendid räägivad talle oma elust. «Vestluste ajal mõistan, et paljud abielus mehed, kellel on perekond, tunnevad end üksildasena.»