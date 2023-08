TEAVASEISUD ⟩ Hawaii katastroof: miks planeet Maa südamekeskus põles?

Looduskatastroofid, olgu selle põhjustajaks otseselt loodus või hoopis inimesed ise, väljenduvad alati ka astroloogilistes taevaseisudes. Kuskil ilmneb tavaliselt suur pingeseis, mis on leidnud väljundi läbi traagiliste sündmuste. Taevaseisudele viitamine ei tähenda aga planeetide süüdistamist, nagu mõni lugeja vahel tõlgendab - see on rohkem nagu kaart ja keel, mis seletab toimuva lahti. Taevast leiab maiste sündmuste peegelduse, mis võimaldab tunnetada ja näha suuremat pilti.