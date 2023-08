ÜLE SAJA EURO ⟩ Tipptunnil taevastesse kõrgustesse küündinud taksohinnad ajasid Bolti kliendid marru

«Kõik rekordid on löödud! Selliseid hindu pole ma varem veel näinud,» jagas 21. augustil Bolti taksoga sõita soovinud Maria Facebooki liiklusgrupis «EZ-дуны!». Bolti äpist tehtud kuvatõmmiselt on näha, et sõidu eest Premiumi taksoga Balti jaamast Lasnamäele Mustakivi piirkonda tulnuks maksta 102 eurot ja 60 senti.