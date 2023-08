Nooruk hukkus Tallinna mänguväljakul, spekuleeritakse kägistamismängu üle

Meediast on viimastel päevadel läbi käinud jutt, et nooruk hukkus «sportliku mängu» käigus, kuid paljudel tekitab see küsimusi. «Milline peab olema see «sportlik» mäng, mis tekitab raskeid kehavigastusi ja võtab lausa noore inimelu?» arutatakse ühismeedias. Instagrami leinapostituste kommentaarides väidetakse, et hiljem haiglas surnud nooruk langes kägistamismängu ohvriks.